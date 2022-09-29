谎称SQ33航班上有炸弹 美国籍男子被控

（早报讯）涉嫌在从旧金山飞来我国的新航客机SQ33上称有炸弹，并掌掴空服员，美国籍男子星期四（9月29日）被控上法庭。

被告拉安迪·显德（La Andy Hien Duc，37岁）在东京公约法令及刑事诉讼法下，面对一项蓄意伤人的控状，以及一项抵触防止骚扰法令。

根据控状，被告在新加坡时间星期三（28日）凌晨12时左右称新航SQ33班机上有炸弹，并在凌晨12时至12时30分之间，掌掴一名男子。

根据东京公约（修正）法案，新加坡有权针对所有飞机飞行时的肇事乘客，在飞机抵达新加坡后采取执法行动。

根据修订条文，在非新加坡控制的航班上如果有人犯罪（或在新加坡属于违法行为），即使这个犯罪行为发生在境外，飞机降落在新加坡后，嫌犯在机上的行为可被视为违反本地法律。新加坡作为航班着陆国可行使权利，对付这些违规者。

被告面控后将还押心理卫生学院接受精神评估，案展至10月13日过堂。

这架当地时间星期一（26日）晚上10时24分从美国旧金山飞来我国的新加坡航空公司客机，在星期三凌晨抵达我国前，接到炸弹威胁，我国空军出动两架战斗机为客机护航。客机在本地时间星期三早上5时50分降落后，经过一番调查，证实是虚惊一场。

谎称手提行李内藏有炸弹的美国籍男乘客，随后被逮捕。

警方星期四发文告说，SQ33班机当时载有208名乘客及17名机组人员。中央肃毒局的初步调查显示，男子的尿液在毒品检验中呈阳性。

警方说，当局严厉看待所有保安威胁，会毫不犹豫对造成公众恐慌的人采取行动。