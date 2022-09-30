（早报讯）分析师下调苹果公司评级，引发科技股被抛售，美国隔夜股市全面下挫。标普500和纳斯达克指数分别跌2.11％和2.84％，道琼斯工商指数跌1.54％。

受美国隔夜股市影响，亚洲股市星期五（9月30日）开盘后也纷纷走跌，日本、韩国和澳大利亚股市下跌0.3％至1％。

本地股市星期五可关注的股票消息：

1. 海峡贸易公司（Straits Trading Company）决定先以股代息（distribution in specie）派发特别股息给股东。公司提醒，选择ESR股票的股东，须在10月11日下午5时前，填妥选择表格并电邮给STC-DIS@sg.tricorglobal.com，或邮寄到80 Robinson Road #11-02 Singapore 068898。选择海峡贸易股票的股东则无须采取任何行动，也无须提交表格。

2. GYP房地产（GYP Properties）的公众持股比率已经低于10％。

3. 金光能源与资源（Golden Energy & Resources）子公司Stanmore Resources，收购Stanmore SMC其余20％的股权，已经获得澳大利亚外国投资审核委员会批准。

4. 宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）委任45岁的Fong Meng Yuet Caroline为副首席执行官。她将协助首席执行官执行信托的业务策略，以及按照董事会和首席执行官设定的政策与目标，指导、执行和协调公司内部的营运活动。

信托同时披露，69岁的Hsieh Tsun Yan在董事会任期超过七年。他从10月1日起，卸下主席和非独立非执行董事任务。信托已物色到适合的潜在人选，并将在适当的时侯发布人事消息。

5. 膳盟食品（SunMoon Food）截至今年6月底的第一季净亏损8万6000元，较上财年同期亏损30万3000元的幅度明显缩小。公司每股亏损0.01分，也较上财年同期每股亏损0.04分，有所改善。由于公司还在亏损中，因此没有派发股息。