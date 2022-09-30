新一轮降温措施出台 组屋提升者买私宅需求料下降

（早报讯）新一轮房地产降温措施预计影响组屋提升者的购买能力，可能使从组屋提升至私宅的买家需求减少，间接为私宅市场降温。

政府星期四（9月29日）深夜宣布推出最新一轮房地产降温措施，以应对市场利率在近期显著攀升的趋势，确保人们谨慎贷款买房。

其中，私人金融机构发放的房贷，新加坡金融管理局规定用于计算总偿债率（TDSR）和每月偿还贷款比率（MSR）的中期利率下限，将调高0.5个百分点。

此外，私宅业主卖掉房子后须先等待15个月才能购买非津贴转售组屋，即日起生效。这项暂时性措施旨在缓和转售组屋市场的需求，也确保转售组屋的价格维持在可负担水平。

高力国际（Colliers）新加坡研究主管何俐慜指出，这一轮的降温措施除了直接为政府组屋转售市场降温，也间接为私宅市场降温，因为卖掉组屋后获利转买私宅的提升者将减少。有鉴于此，最受组屋提升者青睐的大众化私宅市场可能受到最大冲击。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚认为，新的降温措施对政府组屋转售市场的冲击较大，尤其是较大间的五房式和执行级组屋。这可能导致卖掉私宅转买组屋者，以及集体出售卖家的需求减少，促使组屋转售价格下滑。组屋转售价格更低，将影响组屋提升者买私宅的能力，进而缓和私宅市场的需求。