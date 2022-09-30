对私宅业主实施15个月等待期 或可抑制百万组屋交易

（早报讯）私宅业主售屋后须等15个月才能购买转售组屋，这可能使他们转回私宅市场购屋，从而减少对五房式和公寓式组屋等较大型组屋的需求，抑制百万组屋的成交势头。

针对政府星期四（9月29日）深夜宣布的新一轮房地产降温措施，房地产分析师分析这将如何影响组屋买家：

■抑制百万组屋交易

据估计，今年首三个季度共有274宗百万组屋交易，同比增长了5.8%。非成熟组屋区也出现百万组屋。

One Global集团研究部高级分析师莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，人们对较大型转售组屋的需求是推动百万组屋交易的主要因素之一。

例如，公寓式组屋和阁楼单位属于优质单位，购买这类单位的买家通常不受过高定价影响，并且有充足的流动资金。因此，推出15个月的等候期，可让私宅业主在购买这类单位前再三考虑。

■推高四房式组屋需求

戴玉祥产业（Edmund Tie）研究和咨询总监蓝振文说，虽然15个月等待期可有效排除大部分从私宅降级到组屋的买家，但由于55岁及以上、从私宅搬迁到四房式或更小转售组屋的年长人士可豁免等候期，这可能削弱新规定的效果。

这是因为，需求可能转而流向四房式组屋单位。橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说，通过实施新规定，一些不希望等待这么长时间的买家可能会回到私宅市场或购买较小型转售组屋。

■可贷款额减少，可能影响人们选择的组屋类型和地点

去年12月，建屋局组屋房贷的贷款与估值比率（LTV）顶限从90%降至85%。如今过了约九个月，顶限进一步降低至80%。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭说，可借贷金额减少，虽然可能导致一些组屋买家无法进场，但他预计，多数为了居住而购屋的组屋买家不会受影响，因为当局为首次购屋者和低收入家庭提供了购屋津贴，也有一些人是出售现有组屋，并用收益来购买另一个组屋。但是，他不排除，可贷款额减少，可能影响他们对组屋类型和地点的选择。

蓝振文也认为，降低建屋局房贷的LTV顶限，有助缩小它同金融机构LTV顶限（75%）的差距。他说：“较高的LTV顶限，加上相对较低的2.6%建屋局房贷优惠利率，无疑使一些转售组屋的价格令人咋舌。”