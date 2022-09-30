消费需求估计放缓冲击股市 本地股市上午跌13.13点或0.42％

（早报讯）预期消费需求放缓，分析师下调苹果公司评级，引发科技股被抛售，美国隔夜股市全面下挫，拖累亚洲股市。本地股市上午滑落至7月来的最低点，一度跌破3100点的心理支撑水平。

本地股市星期五（9月30日）开盘下滑6.14点或0.20％，中午12点休市时报3101.95点，下跌13.13点或0.42％。上午股市盘中最低去到3098.24点。

日本、上海和澳大利亚股市下跌了0.20％至1.80％，香港和韩国股市横摆。

分析师下调苹果公司评级相当罕见，因而引发了科技股全面被抛售。谷歌母公司Alphabet跌2.6％，下跌至52周的最低价位；面簿母公司Meta跌3.7％、亚马逊跌2.7％。

高盛亚太首席策略分析师慕天辉（Timothy Moe）指出，利率上升、经济增长放缓和强势美元所造成的市场忧虑都在加剧。“我们进一步下调了预测，预计未来两个季度区域股市表现基本持平，从较长期的12个月回报来看估计会较好。”

上午超过三分之二海峡时报指数成份股下跌，其中房地产股城市发展（CDL）跌18分或2.37％、华业集团（UOL）小幅涨0.31％。

非海指成份股的房产股如万国公司（Bukit Sembawang）、永泰控股（Wing Tai Holdings）、国浩房地产（GuocoLand）和华联企业（OUE）等，上午下跌1.82％至3.27％。

房地产经纪公司博纳产业（Propnex）和APAC产业（APAC Realty）跌1.95％和1.67％。

政府星期四（29日）深夜宣布推出最新一轮房地产降温措施，以应对市场利率在近期显著增长的趋势，确保人们谨慎贷款买房。