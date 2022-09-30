国会10月3日复会 保障新加坡人就业继续受关注

（早报讯）国会9月中开会时虽然已针对引进顶尖专才等外来人力问题进行了一番讨论，不过仍有几名议员在下周国会复会时，继续关注保障新加坡人就业机会的问题。

国会下个星期一（10月3日）复会，根据国会秘书处星期五（9月30日）发出的议程，六名议员就本地人的就业问题提呈了八道问题。

延续之前有关吸引和留住国际顶尖人才的讨论，东海岸集选区议员陈舜娘问人力部长，政府是否考虑招揽目前在外国生活的新加坡人才回到本地，以及怎么帮助他们和他们的家属回国定居。

目前，想聘请外籍雇员的雇主须先在“职业前程配对网站”（MyCareersFuture）打广告，确保请不到新加坡人后才能考虑外籍雇员。工人党盛港集选区议员蔡庆威想知道，是否有数据能证明，这些雇主确实有公平地考虑本地员工。

另有两名议员就最近引起热议的运动员吸毒事件提问。

惹兰勿刹集选区议员文礼佳，以及宏茂桥集选区议员杰乐·大卫问文化、社区及青年部，如何保护国家运动员不滥用毒品，包括教育他们“娱乐用毒品"和禁药的危害。

四项法案将提出一读，包括网络安全（杂项修订）法案、会计职能（整合）法案、国际开发协会（修订）法案，以及碳定价（修订）法案。

另有四项二读法案，包括法典（杂项修订）法案、所得税（修订）法案、商业信托（修订）法案，以及会计师（修订）法案。