职场健康计划扩大 助2万自雇者和零工经济员工改善身心健康

（早报讯）自雇者劳动队伍过去几年逐步扩大，当中超过七成员工年龄在40岁及以上，患上慢性疾病的风险普遍较高。保健促进局将扩大职场健康计划，在2024年之前为2万名自雇者和零工经济员工提供更多保健项目，帮助他们改善身心健康。

这项职场健康计划自2019年开始试行，截至今年8月，已有1万3000名自雇者参与。他们主要包括德士和私召车司机、送餐员、私人补习教师，以及运动和健身教练。

根据保健促进局和工作场所安全与卫生理事会星期五（9月30日）的联合文告，自雇者劳动队伍从2019年的17万4800人，增至去年的20万1800人。

保健促进局将继续与工会、德士和私召车以及送餐平台业者合作，为这群员工提供健康检查、个人化健康指导、运动课程和心理健康工作坊等保健项目。当局下来也会扩大伙伴网络，与电商平台合作。

联合领导工作场所安全与卫生劳资政监管委员会的卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，以及人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈，星期五走访私召车业者Grab设在淡滨尼工业弯的服务中心。

现场约有150名私召车司机和送餐员报名接受体检，包括验血以及测量血压和身体质量指数（BMI）。他们也参与了心理健康工作坊，亲手制作瓶中景（terrarium）来舒缓压力。

普杰立接受媒体采访时说，很多自雇者的工作时间不规律，也没有固定工作场所，很少或没有机会参与公司制定的保健项目。当局会通过更多接触点，为这些员工提供相关保健项目，帮助他们掌控健康。

扎吉哈也说，员工的福祉与健康同等重要。人力部去年成立的平台人员咨询委员会正在密切关注职场安全和退休保障等课题，并与平台员工展开对话，预计下来数月将公布检讨结果。