（早报讯）出狱后去警局取个人物品，发现笔记型电脑还存有制造百元假钞的图纸，假钞惯犯躲在废弃仓库，再印185张百元假钞。

法尔汉（28岁）遭逮捕后被控五项拥有印制假钞器材、制造及使用假钞等罪名。他承认其中三项罪名，余项交由法官考虑后，被判坐牢五年。

根据案情，被告上一次犯下制造假钞相关的罪行出狱后，去年6月28日到警局取回他的个人物品时，发现他的一台笔记型电脑内还存有制造百元假钞的图纸。

他在同一天找上同伙玛哈迪（45岁），说他出狱后身无分文，连香烟都买不起，因此想要再印假钞。被告说，他还有图纸，能够找到打印机和纸墨，但没有适合的地点藏身，要玛哈迪帮忙。

玛哈迪同意干案，说他曾经在樟宜一带送货时发现一个废弃仓库，两人可以偷偷潜入那里设立印假钞的地点。

两人制定好计划后当天就行动，到了仓库内被告负责将假钞打印出来，玛哈迪则帮忙剪裁。

去年7月2日，被告拿着假钞到处消费，早上去芽笼买春药，下午找人订购了15支玻璃水管和五个打火机。

警方同一天内接获通报并逮捕被告，起获185张百元假钞。

同一印制工具干案 主控官：不知悔改

主控官指出，被告之前因制造假钞入狱三年，出狱后再次犯案，还用回同一个犯案工具，很明显是不知悔改，请求法官这次判他坐牢五年以示惩戒。

代表律师求情时说，被告所制造的假钞质地非常差，一眼就能看出真假，不像犯罪组织能够印出以假乱真的假钞，请求法官从轻发落。