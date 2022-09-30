刘燕玲：过去三年约11万企业计划获补助金提升生产力

（早报讯）过去三年，当局收到超过11万份生产力提升计划的补助金申请，其中近95%的企业获批。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲9月30日（星期五）下午出席集装箱追踪系统的发布仪式时，公布这一数据。

刘燕玲说，生产力提升计划（Productivity Solutions Grant, PSG）帮助很多企业改善了业务流程与生产力，如数码化管理车队、利用机器人运输等，使企业节约了时间和人力成本，从而增加收入。

她说：“过去三年，我们收到了超过11万6100份生产力提升计划的补助金申请。在所有完整提交的申请中，接近95%得到了批准，大约80%的获批项目在13个月内完成并收到资金。”

同时，很多公司也通过企业发展计划（Enterprise Development Grant, EDG）为转型项目提供支持。刘燕玲说，过去三年里，当局收到了2万零400份申请，其中在完成提交的申请中，约85%得到了批准。

尽管物流和运输业正在进行数码化转型，但许多中小企业仍十分依赖人工流程来确认货车实时位置、手动记录拖车的使用情况等。

在新加坡企业发展局（EnterpriseSG）的支持下，新加坡货柜储存商会9月30日正式推出了本地首个具位置追踪功能的应用程序集装箱追踪系统（Container Tracking System, CTR），通过平台来管理并部署资源，优化拖车的使用、提高物流业运作效率，同时减少碳排放。