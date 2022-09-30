移动应用开发商亚洲创新集团欲借壳SPAC赴美上市

（早报讯）总部位于新加坡的移动应用开发商亚洲创新集团（ASIG）将通过特殊目的收购公司（SPAC）赴美上市，合并后的实体估值约25亿美元（约36亿新元）。

根据路透社报道，亚洲创新集团在星期五（9月30日）发布的文告中说，它将与Magnum Opus Acquisition Ltd合并，这笔交易预计将带来2亿美元的现金。公司还将通过额外融资的方式筹集至多1亿5000万美元，以支持旗下产品发展和收购机会。

公司首席执行官田行智说：“尽管宏观经济环境充满挑战，但与成熟市场相比，亚洲创新集团对新兴市场的关注仍能从许多新兴市场地区的持续增长中获益。”

预计该笔交易将于2023年第一季度完成，目前正在等待监管部门批准。

亚洲创新集团的移动应用产品涵盖社交、手游、电商、和支付等领域，截至2021年底，公司在150多个国家和地区有超4亿注册用户，营收也较前一年翻了一番。

去年，Magnum Opus曾与福布斯签署6.3亿美元的上市协议，但今年6月份福布斯终止了这笔交易。

在疫情期间，SPAC曾是最热门的投资趋势之一，但后来随着美国相关部门的监管收紧而有所降温。Refinitiv的数据显示，由于全球市场动荡，今年以来，全球SPAC合并的价值已缩减至770亿美元，而2021年同期为4940亿美元。