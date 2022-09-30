副总理黄循财和人力部长陈诗龙将担任通商中国顾问

（早报讯）副总理兼财政部长黄循财和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，受委为通商中国的新顾问。

通商中国星期五（9月30日）发文告公布新一届董事会的顾问和董事人选。总理公署委任黄循财和陈诗龙担任通商中国第六届董事会的顾问，任期从10月1日开始。

七名新任董事为新加坡企业发展局局长方章文、昇菘集团总裁林福星、海峡建筑董事经理兼首席执行官黄志恒、新加坡智慧国物联网技术委员会主席林志坚、新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、酷我科技公司总裁雷鸣和通商中国总裁陈佩玲。

文告指出，非营利机构通商中国于2007年11月成立，旨在培养双语双文化的本地人才，能在经济与文化方面与中国和世界接轨。自2010年起，通商中国已举办1000多项活动，包括慧眼中国环球论坛和新中青年交流实习计划等，惠及超过12万人。

通商中国主席李奕贤说，随着新董事加入，通商中国有来自多元领域的专长，能把触角伸向中国经济快速发展的领域，包括可持续发展与科技的新领域。“我们期待继续延续使命，支持新加坡企业领袖掌握技能与能力，抓住中国与区域潜在的商业机会。”

通商中国也感谢原任顾问贸工部长颜金勇，以及卸下职务的七名董事。总裁陈佩玲说，第五届董事会顾问和董事为通商中国提供宝贵的指引，设定新的战略目标使团队有更明确的焦点，包括加强培养精通新中环境的人才、建立企业与领袖的新中网络。