多家机构继续为接受乳房X光检查的适龄妇女提供津贴

（早报讯）配合10月的“世界防治乳腺癌关爱月”，乳癌基金会和新加坡防癌协会等多家机构，将继续为接受乳房X光检查的适龄女性提供经济援助，以鼓励她们定期检查身体。

由乳癌基金会主办的乳癌意识月活动，主题为“及早做乳房X光检查可拯救生命”。主办方希望借此呼吁女性关注乳房健康，并提醒适龄女性主动接受检测。

根据2020年全国人口健康调查，尽管乳癌在过去50年一直是年龄介于50岁至69岁女性中最常见的癌症，但在2019年和2020年，只有37.9％的女性接受乳房X光检查。

为了让低收入妇女有能力接受乳房检查，乳癌基金会自2013年起，便透过“定期体检，益您一生”计划，首次做乳房X光检查的适龄女性提供免费检查。基金会至今已提供超过10万次这类免费检查。

今年，基金会将会为持有社保援助计划（CHAS）蓝卡或橙卡的50岁及以上、且第一次接受乳房X光检查的女性提供免费服务。同时，从10月1日起至11月30日到指定地点接受这项检查的妇女，也能继续获得新加坡防癌协会提供的25元津贴。

另外，多家机构如陈笃生医院和新加坡国立大学癌症中心等，也会举办一系列线上和线下的讲座。乳癌基金会也会在爱雍·乌节举办“BrArt”展览，通过时尚、艺术和设计提高公众对乳癌的意识。

哈莉玛总统、总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮和卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤，星期五（9月30日）为今年的乳癌意识月活动主持推介仪式。