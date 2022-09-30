本地股市星期五回涨0.49%

（早报讯）基金经理在季末粉饰橱窗，以及美元涨幅放缓让投资者稍微松了一口气，本地股市在9月最后一个交易日跌至重要支撑点后反弹。

新加坡海峡时报指数星期五（9月30日）回涨15.16点或0.49%，闭市报3130.24点。

全场成交量15亿1000万股，总额16亿9000万元。整体上升股268只，下跌股261只。

海指成分股升多跌少，19只上扬，11只下跌。

华业集团（UOL）和凯德投资（CapitaLand Investment）领涨，前者起3.26%，报6.65元，后者起2.36%至3.47元。

领跌的是DFI零售集团（DFIRG）和泰国酿酒（Thai Beverage），前者跌3.75%至2.31美元，后者跌3.23%至0.60元。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，海指在星期五的表现比预期中来得好，相信是由几个因素促成。

她指出，星期五正好是第三季、9月和这一周的最后一个交易日，基金经理一般都会在季末调整投资组合，因此海指上扬可能与他们粉饰橱窗有关。

技术层面方面，海指星期五也在触及3090点的关键支撑点后回弹。

另外，美元涨幅放缓，也让投资者担忧亚洲可能陷入金融风暴的紧张情绪稍微放松。