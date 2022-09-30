榜鹅里维拉地铁站明年首季动工 土木工程耗资11亿元

（早报讯）地铁跨岛线延长至榜鹅一带的里维拉（Riviera）地铁站预计明年第一季动工，并于2032年开通。

陆路交通管理局星期五（9月30日）发文告宣布，将设计和兴建里维拉站的土木工程合约颁给大成建设和中国建筑集团新加坡分公司组成的联营公司，合约价值约11亿元。

沿着榜鹅东和榜鹅中兴建的里维拉站，是跨岛线—榜鹅延长线的四个地铁站之一，衔接榜鹅和巴西立，为东部和东北部的居民带来交通方便。超过四万户家庭将能从榜鹅延长线中受惠。

投入运作后，从榜鹅中乘搭公共交通到巴西立的时间，将从40分钟缩短至15分钟。

得标承包商将建造4.3公里长的地下隧道，到时将用到直径约12米大的土压平衡（Earth Pressure Balance）隧道钻凿机。这条拥有两条轨道的隧道，将深入地下约25米兴建。

陆交局说：“我们与承包商将密切监督工程，确保安全和及时地施工，尽量减少对周围利益相关者的影响。”

另外，建造挡土结构和挖掘工程之前，承包商将落实多项安全措施，包括地面改良工程。相关的交通改道工作也会分阶段进行，以减低对居民和道路使用者的不便。

陆交局指出，大成建设和中国建筑集团在提供设计与建造工程服务拥有良好的记录，包括在海内外建造地铁站和隧道。大成建设曾参与建造汤申—东海岸线的滨海湾站，中国建筑集团此前建造了滨海市区线的加基武吉站和芽笼峇鲁站。