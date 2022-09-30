“恐怖分子”闯圣淘沙升涛湾村 警进行“潮汐演习”

（早报讯）名胜景点往往是恐怖分子的袭击目标之一，警方今年因此选择在圣淘沙升涛湾村进行代号“潮汐”（Exercise Tidal）的模拟演习，测试各单位的紧急协作和应对能力，提高反恐意识。

这场在星期五（9月30日）进行的演习由警方主办，民防部队、圣淘沙发展局和升涛湾管理有限公司协办。演习开始时，数名蒙面的“恐怖分子”突然现身升涛湾村，关键时刻，警方与民防部队迅速赶到，将他们制伏。

警方在文告中说，演习旨在测试各单位之间的应急能力，同时加强社区应对恐袭的准备与防范。警方一直以来与圣淘沙的伙伴机构和利益相关者密切合作，提升他们应对安全威胁的措施和准备工作，并鼓励他们制订相关计划，对旗下员工和租户进行宣导。

演习开始前，警察部队也同圣淘沙发展局和升涛湾管理有限公司示范关键求生知识，为员工和租户进行全国保家安民（SGSecure）培训，如“跑、躲、说”，以及简易止血三步骤（IFAS）的“按压、捆绑、救”。

金文泰警署署长周利玲助理警察总监说：“在恐袭中作出有效反应，将能拯救无数生命，最大程度地减少冲击并快速恢复。要免受恐怖主义威胁，社区的警惕和准备工作至关重要。”

欲知更多紧急应对资讯，可浏览www.sgsecure.gov.sg

（视频由警方提供）