广惠肇留医院第二家疗养院开幕 全国幸福老龄化行动计划明年更新

（早报讯）更新幸福老龄化行动计划的检讨工作已完成，预计明年初推出，将三管齐下进一步协助年长者保持健康活跃的生活。

卫生部长王乙康星期六（10月1日）为广惠肇留医院波东巴西分院主持开幕时透露，人口老龄化课题部长级委员会已完成对幸福老龄化行动计划的更新工作，目前正在敲定有关报告。

卫生部长王乙康参观广惠肇留医院波东巴西分院。院内也设社区乐龄中心，为年长者举办康乐活动如麻将、体操等。（唐家鸿摄）

幸福老龄化行动计划是在2015年推出，涵盖医药保健、应付退休所需、就业、住屋和交通等12个领域的超过70项计划。

王乙康指出，更新版的行动计划主要围绕关爱、为年长者提供学习与贡献的机会，并支持他们保持活跃的社交圈子这三方面。

王乙康也肯定广惠肇对我国医疗护理的贡献。广惠肇留医院设在波东巴西的第二家疗养院今年4月投入运作，除了能照顾438名入住者，也为民众提供中医以及乐龄护理中心等服务，料在运作的首年可惠及区内至少350名年长居民。

乐龄护理中心也将作为活跃乐龄中心。中心自今年4月启用后，提供日间护理服务，社区护理等服务。利用转型基金，中心可为年长者提供活跃乐龄活动，进行推广工作。

陈笃生医院派专人 为院方提供失智症管理培训

广惠肇留医院主席李国基指出，广惠肇积极与社区伙伴协作，为疗养院院友和居民提供更好的照顾。院方再度与陈笃生医院合作，由他们派专人为院方提供失智症管理的培训，派护士设立失智症病房，在病房启用初期和广惠肇护理人员一起照顾院友。

院方也与毗邻的圣安德烈中小学、初级学院和学生宿舍合作。宿舍学生每个月与年长者进行社交活动，陪乐龄到公园散步。圣安德烈中学生最近也与院内的年长者一同庆祝中秋节。

王乙康致辞时也说，这些跨代活动不仅能让乐龄保持心境年轻，也让学生有机会服务社区。

今年庆祝成立112年的广惠肇留医院目前有两家疗养院，以及四家社区护理中心。