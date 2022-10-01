义顺环路组屋火患 一家五口送院

（早报讯）义顺环路组屋疑因电动脚踏车电池引发火患，一家五人受困睡房，获救后送院，百名居民被疏散。

这起火患发生在星期六（10月1日）早上约9时50分，地点位于义顺环路第451座组屋五楼的一个单位。

新加坡民防部队在面簿贴文中透露，当局人员抵达现场后发现单位内火势猛烈。消防人员戴着呼吸设备，进入浓烟弥漫的单位展开救火行动，火患涉及客厅及部分厨房的物品，消防人员用一支水枪灭火。

送院五人中有两人轻微烧伤

当局人员也从单位内救出受困睡房的五人，他们都吸入过量浓烟感到不适，其中两人轻微烧伤。五人过后都送往中央医院接受治疗。

作为预防措施，警方也将三楼至七楼的近百名居民疏散。消防人员也在单位晾衣处发现多个仓鼠笼子，将它们安全救出。

消防人员在晾衣处发现多个仓鼠笼子，将它们安全救出。(新加坡民防部队面簿)

初步调查显示，火患疑因电动脚踏车电池引起。当局提醒公众切勿给代步工具过久或过夜充电，避免购买或使用非原装电池等。

记者在11时许抵达现场，周遭空气弥漫着浓浓的烟熏味，警方也在组屋底层拉起警戒线。

居民阿尔文（55岁，保安人员）受访时说，事发时自己在家中休息，忽然发现楼下开始冒出阵阵浓烟，得知有事发生，他立刻拿起自己家中的灭火器到楼下帮忙。

居民阿尔文得知楼下有火患发生后，立即拿着灭火器到楼下帮忙灭火。（卓祾祎摄）

据阿尔文描述，他与一名警员合力撞开失火单位的木门，客厅大火烧的正猛，现场浓烟弥漫，由于火势太大，他和警员各拿一个灭火器灭火也未能奏效。所幸民防人员抵达现场，展开救火行动。

据悉，失火单位内住着一家五口，受轻微烧伤的是母亲及年约十几岁的女儿，女儿疑因腿部烧伤被民防人员用担架抬上救护车。

失火原因有待进一步确认。