调查：逾半公众认为有必要制定邻里噪音标准 采取强有力执法行动

（早报讯）超过半数参加邻里噪音社区咨询小组调查的公众认为，有必要为噪音制定以科学单位“分贝”为标准的量化阈值，为纠纷的调解提供客观标准；聚焦讨论会的大多数参与者也呼吁，应该对困扰人们的噪音采取强有力的执法行动，以及设立专责机构对噪音展开调查。

参加讨论会者也认为，长时间刻意制造、未曾尝试减少对左邻右舍干扰，或者发生在夜深人静或大清早时分的，都属于困扰人们的噪音。他们也提出，目前晚间10时30分至隔天上午7时属于“宁静时间”，但这个时间段应该延长。

至于发生在宁静时间以外、持续不超过30分钟的噪音是可以接受的，但如果噪音频繁发生，居民就应该与邻居沟通，了解噪音出现的原因。

今年4月成立的邻里噪音社区咨询小组，过去五个月通过聚焦讨论会和线上调查，征集公众对于噪音问题的看法，以探讨和制定一系列与邻里噪音相关的社区规范。参与11场聚焦讨论的有大约500人，而通过线上调查发表意见的有近3900人。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期六（10月1日）在面簿贴文发表调查结果时指出，人们希望有更多渠道解决邻里噪音问题，一些讨论参与者也针对如何在日常生活中降低噪音提出了建议。

沈颖说：“我想向参与者保证，我们已经听取了你们的反馈意见，小组将在拟定建议时将它们纳入考量，并在今年11月将建议提交给政府。”

她也希望这些包含多数人意见的建议能够得到社区的接纳，因为共享一个生活环境的人们都应该尽自己的一份力量，为每个人打造一个更惹人喜爱的社区，以及安静、和谐的新加坡。