人力部设公司建客工宿舍 未来数年提供9600床位

（早报讯）为提供客工更好住宿环境和落实创新点子，人力部将成立一家担保有限公司，在裕廊和盛港西兴建和经营两个客工专用宿舍，共提供约9600张床位，其中位于都康创新巷（Tukang Innovation Lane）的宿舍，预计在2025年可开始入住，届时可提供2400张床位。

另一个位于盛港西，拥有7200张床位的大型客工宿舍，则会在2028年投入营运。

新客工专用宿舍会根据去年9月宣布的宜居新标准，提供更好的住宿环境，如附带厕所的房间、空间更宽敞、每房人数不超过12人、以及更好的通风设备。新宿舍也会有更大的休闲空间，这些空间可以在未来暴发另一波疫情时，重新规划为医疗设施。

新客工专用宿舍会根据去年9月宣布的宜居新标准，提供更好的住宿环境，如附带厕所的房间、空间更宽敞、每房人数不超过12人、以及更好的通风设备。（人力部提供）

新客工专用宿舍会根据去年9月宣布的宜居新标准，提供更好的住宿环境，如附带厕所的房间。（人力部提供）

新公司“乐巢”年底前成立

人力部将在年底前成立一家名为乐巢有限公司（NEST Singapore Limited，简称NEST）的企业，与私人企业合作，共同运营两个新宿舍。人力部没有披露乐巢获得的初始资金数额。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期六（10月1日）在都康创新巷客工宿舍工程动土仪式上致辞时说，人力部将身先士卒，通过新宿舍展现创新精神，让宿舍变得更宜居和加强公共卫生抗御力。

他指出，乐巢的愿景是打造一个安乐并充满关怀的客工社群，除了有更好的硬体设施，新宿舍也会试用新的生活和管理点子，包括善用科技，提供虚拟培训、线上会议等。他们也会与客工和非政府组织合作，在宿舍内共同制定康乐活动计划，培养客工的社区意识。

"我们希望打造一个让住户在辛苦工作一天后，可以舒适地休息和充电的居住环境，并与其他宿舍住户建立牢固的联系，一个可以成为他们离家后的安居处。"

陈诗龙希望，这项概念验证试行计划取得成功，藉此鼓励其他宿舍业者跟进，大家一起通过创新方式改善宿舍环境和保障客工福祉。