政府一元对一元拨款 资助回教社会发展理事会计划筹集4000万元

（早报讯）回教社会发展理事会计划筹集4000万元资金，用以加强对马来回教社群在学前教育、扶持弱势家庭和推广雇员终身学习三方面的辅助。政府会以一元对一元的方式拨款资助，顶限为2000万元。

这意味着要达到筹款目标，回教社会发展理事会（Yayasan MENDAKI）须筹集2000万元，另2000万元由政府拨款。

李显龙总理星期六（10月1日）出席回教社会发展理事会成立40周年活动时，宣布为马来回教社群提供更多资源。

李总理致辞时说：“这笔款项能用来改善现有的计划，并推出可以为这个社群带来改变的新计划。”

回顾马来回教社群过去数十年的进步，李总理说，1980年代初，每一届只有约一半的马来族学生通过O水准考试，25岁以上的马来人中只有0.4%拥有大学文凭。如今，虽然不是每人都选择参加O水准考试，但是每一届有99%的学生完成至少10年的教育，拥有大学文凭者也超过10%。

“尽管马来回教社群这些年来取得了很大的进步，我们仍需定下更高的目标，走得更远。“

回教社会发展理事会成立于1982年，并在同年开始颁发奖项鼓励在学术和非学术领域有优秀表现，以及从著名大学考取一等荣誉学位的学生。

今年有89名考获一等荣誉学位的学生获肯定，是40年来人数最多的一年。包括其他类别的奖项，今年共有480名学生得奖。