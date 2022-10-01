配合新加坡携手前进运动 青理会推出更多义工机会

（早报讯）配合新加坡携手前进运动，全国青年理事会本月至今年底推出近3000个义工机会，让青年在协助特需人士及年长者、改善环境等方面尽一份力。

青理会最迟在11月推出新加坡携手前进对话工具包，协助青年针对种族歧视等课题展开讨论，加强种族与宗教和谐。

工具包内含有职场歧视行为、不经意的种族歧视（casual racism）等情景的卡片，让青年根据不同情景展开讨论。除了种族与宗教，青理会下来也会推出跨世代关系等主题的工具包。

配合工具包的推出，青理会将和学府与社区组织合作，为青年举办相关课程。同时，青理会从本月至明年1月展开线上运动，推广包容价值观，协助青年针对艰难课题进行对话。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（10月1日）在青理会举办的“新加坡杰出领导计划”（Our Singapore Leadership Programme）闭幕活动，为以新加坡身份认同为主题的“团结”（Unite）支柱启动全国对话。

唐振辉说，这一支柱希望取得的目标扎根在新加坡的信约，涵盖归属感（belong）、联系（bond）和建设（build）。因我国是个多元种族、多元宗教、多元文化的社会，需继续努力维持和谐，而这方面的努力不能只赖于相关法律与政策。

“更重要的是，除了这些体系，我们要跨越断层线，进行公开的对话，从而建立起共同理解。”

政府下来将和学生、青年、艺术工作者、基层组织与居民、体育团体、宗教与种族社群、慈善与义工团体等展开对话。讨论重点包括他们在加强对新加坡归属感所扮演的角色、彼此之间的联系以及如何建设更好的社会等。

公众下来也可通过线上平台和实体展览，提出他们对保持团结的看法。