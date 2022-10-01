宏茂桥碧山大巴窑14.5公里脚踏车道落成 居民可骑车往来三市镇

（早报讯）宏茂桥、碧山和大巴窑总长14.5公里的脚踏车道已建好，方便居民骑脚踏车往来这三个市镇之间。到了明年，还会增加多18.4公里的脚踏车道。

陆路交通管理局星期六（10月1日）发文告透露有关扩大脚踏车道网络的最新进展，包括今年在宏茂桥建造的7公里脚踏车道，加强与地铁汤申—东海岸线美华站和伦多站的衔接。

宏茂桥是新加坡首个步行与骑行的模范市镇，原有4公里的脚踏车道。

陆交局指出，在成熟市镇为新基础设施创造空间有时需要更大的工程，例如宏茂桥43街的两条车道被改为脚踏车道，为步行和骑行的居民提供更安全和舒适的体验。

宏茂桥43街是拥有四条车道的双向道路，陆交局之前已进行研究，确保改用后不会显著影响交通。

多16公里的脚踏车道建造工作正在进行中，预计2026年竣工。

其中，穿梭于新的宏茂桥直线公园（Linear Park）的公园连道将在后年完成。这个2公里长的连道将沿着宏茂桥8道，方便骑士往来宏茂桥地铁站和加冷河。

毗邻的碧山今年也有近4公里的脚踏车道落成，居民如今可以通畅无阻地从宏茂桥，穿梭碧山—宏茂桥公园，骑到碧山地铁站。公众也能使用加冷公园连道，从碧山直达加冷河畔公园。

另外3.7公里长的脚踏车道预计明年完工。

大巴窑今年则完成3.5公里的脚踏车道，另外5.5公里预计明年竣工。陆交局说，已建造的脚踏车道将逐步开放给居民使用，等所有工程明年完工，将方便公众从布莱德地铁站骑行到大巴窑站，或直达两个地铁站之间的主要设施如公园、巴刹和学校。

全岛的脚踏车道目前长达525公里，政府计划最迟在2030年延长至1300公里。

陆交局指出，当局这些年来推出的多项举措成效显著，当中包括限制骑行速度、加强个人代步工具和电动脚踏车的管控，以及定期的公共教育。

过去几年来，公共路径（public paths）涉及活跃通勤工具的相关意外减少约一半，从2019年的303起减少到2021年的155起。涉及电动活跃通勤设备的火灾也大大减少，从2019年的116起，减至去年的63起。