行动党乐龄行动小组聚焦就业住房与医疗保健

（早报讯）为了更好地保障人们晚年生活质量，政府除了致力让年长者享有活跃和健康的生活，也会确保组屋区和邻里设施足够亲乐龄，并帮助年长者在熟悉的环境养老。

10月1日是国际老年人日。副总理兼财政部长黄循财在人民行动党乐龄行动小组的常年活动上致辞时，谈及小组今年重点关注的几个课题。

在住房方面，小组已围绕年长者住房政策征询多方意见，包括如何因应年长者的需求改变建筑和生活环境。

黄循财说，越来越多年长者过着独居生活，他们有的膝下无子，有的孩子已成家搬走。这些年长者仍希望独立生活，并在熟悉的环境养老，他们需要的不止是有瓦遮头，也希望享有一些护理服务。“因此，我们可以怎样设计把住家和护理结合起来的辅助生活选项，并把这些选项扩大至全国？”

除了住房和医疗保健服务，行动乐龄小组也着重关注年长者的就业。团队已征得近1000名雇主、人力资源专才和员工的意见，探讨如何更好地打造高效的多代劳动力。

黄循财说，一些人建议在职场支持持续学习，也有人呼吁更新就业政策与流程，以更好地反映年长员工的专长。政府会确保年长者继续享有好的机遇，包括立法遏制职场歧视，以及帮助有意愿的年长者继续就业。

小组的另一个关注点是临终关怀。黄循财说，这是个较少被提及，但同样重要的领域。约120名小组相关人士参与了慈怀疗护基础培训，学习为绝症病患和他们的看护人提供支援，一些人也充当慈怀疗护大使，义务为有需要的居民提供建议和指导。

此外，乐龄行动小组去年与行动党社区基金会发起“Live a Legacy”（意为生活传承）计划，让年长者与年轻人共同书写故事，共征得167个故事。公众可上网至www.livealegacy.sg浏览内容。