一个月免费健康讲座与活动 助提升乐龄生活质量

（早报讯）配合国际老年人日，公众本月可参加一系列免费的健康讲座与活动，了解有关看护、终身学习及身心健康等有助提升乐龄生活质量的知识，也聆听专家讲解老人科技等新兴发展领域。

通过今年的“乐在生活”（Time of Your Life）系列，国家图书馆管理局与新跃社科大学合作为年长者设计为期一个月的线上和线下活动，包括邀请老人科技（gerontechnology）专家讲解科技能够如何缓解老龄化的挑战。

其他课题包括如何应对睡眠障碍、照顾情绪健康、如何在住家省电，以及看护者可获得哪些援助等。活动结束前的周末（10月29日和30日），公众可到大巴窑公共图书馆参观科技展，体验人工智能和机器人技术等领域的发展，了解这些科技在日常生活中的用途。

今年的活动主打连接的重要性。国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期六（10月1日）在线上开幕仪式上致辞时呼应这个主题说，冠病疫情凸显出年长者的孤独感以及看护者的压力等社会课题，除了鼓励年长者与过去和未来相连接，让他们与社区建立联系同样重要。

他举例说，政府积极借助数码科技帮助人们活得更充实，包括让年长者在掌握数码知识后，更方便与亲友保持联络，并享有网购日用品，或在线上预约看诊等服务的便利。