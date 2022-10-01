泛岛快速公路连环车祸 一名骑士擦伤拒送院

（早报讯）泛岛快速公路发生连环车祸，一名电单车骑士受些许擦伤，但拒绝送院治疗。

电单车骑士全身几处擦伤，但拒绝送院治疗。（受访者提供）

这起事故发生在星期六（10月1日）下午3时左右，地点是泛岛快速公路朝往机场方向，靠近惠德里路的路段。

在场的郑逸君（30岁，社交媒体营销经理）告诉《联合早报》，在连环车祸最前面的是一辆德士、顺在后面的是一辆蓝色的起亚汽车、一辆灰色的本田汽车、一辆Getgo共享汽车、一辆货车及一辆电单车。

郑逸君事发时就和朋友坐在德士上。她说：“当时交通繁忙，德士缓缓行驶，没想到后面突然有强烈的撞击，我和朋友的电话都掉在座位下。”

郑逸君下车后发现自己遇上连环车祸，在最后面的电单车骑士摔倒在地，手脚都擦伤。“本田汽车的前方保险杠被撞开，撞击应该不小，但具体是谁撞谁还有待确认。”

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时说，一名电单车骑士受些许擦伤，但拒绝送院。

郑逸君说，有一些好心人路过时，会提议载她和朋友到医院接受检查，或是送她们到目的地。“除了脖子有点不舒服，我们并无大碍，而且德士还是可以安全地载人，所以我们重新坐上德士，顺利抵达目的地。德士司机看不懂英文，我和朋友也帮他处理保险申请。”

据了解，这起连环车祸已交由新加坡普通保险协会处理。