新应用Breeze 助驾车者查停车位和中峇鲁景点

（早报讯）驾车者日后能通过一款新推出的应用，查看目的地周围是否有停车位、获取不同停车场的停车费等实时停车信息，同时还能查询目的地周边的景点和美食好去处。

这个名为Breeze的应用，由科技公司恩士迅（NCS）集团推出，集团也与中峇鲁民众联络所和中峇鲁市场小贩联谊会携手合作，率先从星期天（10月2日）起在中峇鲁展开为期六个月的试点计划。

恩士迅已在位于成保巷停车场的出入口安装传感器，并采用视频分析技术探测停车场的车流量，让驾车者在抵达目的地前，实时查询停车场是否还有停车位。

当驾车者选择了要前往的目的地后，应用也会根据公路电子收费和实时路况信息，为他们提供最快或最便宜的路线建议。用户也能同时比较目的地周围不同停车场的停车费，更好地规划行程。

在测试期间，应用除了为驾车者提供停车位与交通情况等信息，也特别收录了中峇鲁的美食好去处、景点和活动详情，希望吸引公众到中峇鲁，从而带动那一带商家的生意。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮为这个试点计划主持推介仪式。英兰妮受访时说，由于中峇鲁巴刹与熟食中心一带的部分道路正在腾出空间扩建人行道，一些停车位因此被移除，造成驾车者较难找到停车位。她希望这款应用能帮助驾车者应对寻找停车位的需求，当局也会继续收集居民和用户的反馈，进一步提升这个应用的使用效率。