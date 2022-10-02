利用钓鱼短信获取Singpass资料骗案增加 当局吁民众提防

（早报讯）网络钓鱼骗局近日有上升趋势，骗子利用钓鱼短信来骗取Singpass登入资料。

警方星期日（10月2日）发文告说，当局发现近日利用钓鱼短信来骗取Singpass登入资料的骗局有所增加，提醒民众小心提防。

根据文告，在这类骗案中，受害者一般会收到来历不明的短信，指收件人的Singpass账户已经或将要停用，并要求收件人进行脸部认证。发送者身份往往会显示与Singpass相似的名字，如My Singpass和SGSingPass等。

对方要求受害者点击短信中附上的链接登入Singpass，一旦点击链接，就会跳转到冒充Singpass的网页，要求输入相关资料和密码。完成后会出现双重认证（2FA）的页面，让受害者输入一次性密码。

当受害者收到Singpass的通知，指个人资料被更改时才意识到自己受骗。在一些案件中，受害者会收到他们申请银行户头和信用卡的通知，信用卡也可能被用来进行未经授权的交易。

虽然当局已经取缔相关的钓鱼网站，但公众的警惕对打击骗案至关重要。警方与政府科技局提醒公众：

若收到与Singpass相关的可疑短信，可拨打Singpass热线63353533，或拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供诈骗线索。

公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。