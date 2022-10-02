利用钓鱼短信获取Singpass资料骗案增加 当局吁民众提防

（早报讯）网络钓鱼骗局近日有上升趋势，骗子利用钓鱼短信来骗取Singpass登入资料。
警方星期日（10月2日）发文告说，当局发现近日利用钓鱼短信来骗取Singpass登入资料的骗局有所增加，提醒民众小心提防。
根据文告，在这类骗案中，受害者一般会收到来历不明的短信，指收件人的Singpass账户已经或将要停用，并要求收件人进行脸部认证。发送者身份往往会显示与Singpass相似的名字，如My Singpass和SGSingPass等。
对方要求受害者点击短信中附上的链接登入Singpass，一旦点击链接，就会跳转到冒充Singpass的网页，要求输入相关资料和密码。完成后会出现双重认证（2FA）的页面，让受害者输入一次性密码。
当受害者收到Singpass的通知，指个人资料被更改时才意识到自己受骗。在一些案件中，受害者会收到他们申请银行户头和信用卡的通知，信用卡也可能被用来进行未经授权的交易。
虽然当局已经取缔相关的钓鱼网站，但公众的警惕对打击骗案至关重要。警方与政府科技局提醒公众：
- Singpass不会发送包含网络链接的短信，要求用户使用密码和一次性密码登入。
- Singpass发送短信时，身份会被标注为Singpass或SingPass。
- 若需求证，用户可拨打Singpass的热线63353533，按9转接到提供反诈骗信息的相关部门。
- 上Singpass网站时，应确保网址是“singpass.gov.sg”，而且网址栏里有个锁头的图标，也可到www.gov.sg/trusted-sites查看网址是否正确。
- 即时更新Singpass账户的个人联系资料，以及打开应用的通知功能，以便有任何可疑登录时及时收到提醒。
- 若怀疑Singpass账户遭入侵，立即重设密码。
- 切勿向任何人透露个人或网上银行资料和一次性密码。
- 若发现银行账户出现未经授权交易，立即通知银行。
若收到与Singpass相关的可疑短信，可拨打Singpass热线63353533，或拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供诈骗线索。
公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。