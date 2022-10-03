星期一开盘可关注股票

（早报讯）华尔街隔夜股市上星期五（9月30日）收低，美国三大股指的跌幅介于1.51％至1.71％。

以9月表现来看，道琼斯工商指数下跌8.8％，标普500指数和纳斯达克指数则各跌9.3％和10.5％。

新加坡海峡时报指数上个星期下跌96.86点或3％，收报3130.24点。

星期一（10月3日）开盘值得关注的个股：

*新翔集团（SATS）盘前发布文告对媒体近日报道做澄清，针对集团上星期三（9月28日）宣布计划通过股权融资筹集17亿元完成收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services，简称WFS），集团强调这只是示例，并不代表最终融资结构或拟议条款。

集团重申，尚未就实际融资结构做出任何决定。集团计划通过股权、混合证券、债务或现金来资助收购，这将视市场情况而定。

*新电信（Singtel）披露，在董事会支持下，澳大利亚子公司澳都斯（Optus）正委任德勤（Deloitte）会计师事务所调查对网络安全系统进行独立审查。新电信早前透露澳都斯遭遇黑客攻击，可能有多达980万用户的个人资料被黑客获取。

新电信表示澳都斯正在与发行身份证的机构密切合作，以确定客户下一步适合行动。新电信将持续评估这起事件的潜在财务影响，任何重大进展将及时披露。

此外，新电信澄清，针对媒体报道上述网安事件带来罚款或相关费用，集团表示在这个节点都是推测性，不应依赖。

新电信表示虽然尚未收到有关集体诉讼的法律通知，但已聘请律师提供建议。

*MS Holdings盘前要求暂停交易，并宣布收到自愿无条件收购献议（voluntary unconditional cash offer），收购方将以每股7分收购公司全部股份。

*运通网城房产信托（EC World REIT）宣布计划以4亿零680万元脱售中国两项物流资产，大部分收益将用于偿还今年12月底到期、至少25%的未偿还现有境内外贷款。