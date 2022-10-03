本地股市周一早盘跌0.39%

（早报讯）紧随美股跌势，本地股市在今年第四季首个交易日低开，海峡时报指数星期一（10月3日）早盘跌12.27点或0.39%，截至中午报3117.97点。

海指早盘最高3126.98点，最低3102.90点。全场成交量5亿7354万股，成交额4亿2431万元，上升股148只，下跌股253只。

亚太区域股市涨跌互见，东京上升0.58%，香港下跌1.07%，台北和吉隆坡股市分别跌0.72%和0.20%。首尔、上海和深圳股市星期一休市。

IG市场策略师叶俊荣指出，美国股指期货早盘持续疲弱，显示美股跌势没有缓解迹象，这也造成亚洲股市普遍低开。

从技术分析来看，银河—联昌证券（CGS-CIMB）分析师骆敏仪和林秀琪等在最新报告中预期，继海指9月份下跌逾6%，在10月初很有可能会升至3150点和3210点。不过中期来看，他们认为海指可能会进一步滑落至3019点，才会再反弹。

跌幅显著的海指成份股为丰益国际（Wilmar International），下跌2.6%至3.74元。

另外，新电信（Singtel）下跌1.13%至2.63元。新电信盘前发文告披露，在董事会支持下，澳大利亚子公司澳都斯（Optus）正委任德勤（Deloitte）会计师事务所对网络安全系统进行独立审查。新电信早前透露澳都斯遭受黑客攻击，可能有多达980万用户的个人资料被黑客获取。