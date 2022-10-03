【国会】截至9月邻里购物券总消费额达1亿8000万元 相当于购物券总额八成

（早报讯）截至今年9月，97％公民家庭已领取首轮发放的社区发展理事会邻里购物券，87％也领取了第二轮的购物券，总消费额达1亿8000万元，相当于邻里购物券总额的八成。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达星期一（10月3日）在国会答复西海岸集选区议员洪维能的提问时透露上述数据。

洪维能提问，政府可否把第三轮邻里购物券的发放时段从明年1月提前到今年第三季，并为每名年满21岁的新加坡公民提供购物券。

政府去年12月13日首次推出社理会邻里购物券，为每户公民家庭提供价值100元的礼券，让居民在参与计划的小贩和邻里商店使用，以减轻日常开销。

政府之后在今年5月发放第二轮100元的购物券，并将分别在2023年和2024年，再为每户公民家庭提供200元的邻里购物券。超过1万8000个小贩和邻里商店已加入这项计划。

徐芳达指出，政府理解人民对物价上涨的担忧。除了邻里购物券，政府也推出其他援助计划来协助人民应付生活费负担，包括水电费回扣、填补儿童发展户头等。

来自低收入家庭的新加坡人在消费税补助券计划下也获得额外补助，这笔补助是提供给每名符合条件的家庭成员。

徐芳达说，政府将继续提供针对性的援助，密切留意通胀情况，在所需时推出更多支援，或提前推行一些援助计划。