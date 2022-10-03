男子拒打第二剂疫苗 图贿护士：50元够吗？

（早报讯）男子企图贿赂护士案开审，护士星期一（10月3日）早上出庭供证，指男子称自己不相信接种疫苗有好处，要求她修改系统记录，显示他已接种疫苗，还问她：“50元够吗？……还可以多给一点。”

被告是35岁的陈立明，他于今年1月被控上法庭，面对一项企图贿赂的罪名，触犯防止贪污法令。

根据控状，他被指在2021年10月26日，到位于蔡厝港民众俱乐部的疫苗接种中心时，企图贿赂兼职的疫苗护士李恩慧。

被告不认罪，案件星期一早上开审，控方传召护士出庭供证。

护士表示，她案发当天负责为被告注射辉瑞（Pfizer）疫苗，怎料被告坐下不久后，便要求她修改系统记录，显示他已接种疫苗，因他不愿意接种疫苗，还问她50元够吗？

护士当时查了被告的资料，知道他接种过第一剂疫苗，于是便花了20至30分钟，向被告了解他不肯接种第二剂疫苗的原因。

被告说他不相信接种疫苗有好处，认为新加坡是为了要促进经济，才会购买并安排国人接种疫苗。被告也透露自己失业很久，当初是为了工作才会接种第一剂疫苗。

护士透露，被告当时说可以多给一点钱，但她表示这关系到诚信和执照问题，与金钱无关，最后拒绝了被告。

之后，她要求被告离开疫苗中心，并将被告企图贿赂她的事告知值班经理。

护士星期一早上供证完毕，控方将传召值班经理和为被告录口供的警员上庭供证。案件在截稿前还在续审中。

被告：没拿出钱包 不能算贿赂

被告承认问过护士是否能修改系统，并问过她50元够吗？但他指这两句话是分开问的，无法符合贿赂定义。

被告没有代表律师，星期一早上他亲自盘问护士时，作出上述解释。

他指若要符合贿赂定义，他必须给护士50元，并指示她修改系统。

不过，被告表示“修改系统”以及“50元够吗”是分开在不同句子里说的，而且护士没有看见他拿出钱包，因此不能解读为他有贿赂行为。

护士对此提出反驳，坚持被告有企图贿赂她。（人名译音）