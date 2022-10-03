烘焙师坠骗局失IG账号 居家生意做不成

（早报讯）居家烘焙师遇上骗子，结果IG账号被盗，对方用他的账号宣传虚假投资，结果烘焙师累积了5000名的追随者付之东流，生意大受影响。

在社交媒体Instagram经营居家烘焙生意的费萨尔（45岁），于9月10日接到顾客的千层糕订单，但对方要求他证明自己是属实的卖家，才会付款，没想到却因此坠入骗局。

《海峡时报》报道，假顾客称他曾遭遇过跟其他居家烘焙卖家下单后，却没收到货，所以须先确认费萨尔的身份，并指示他截图两人的对话，再转发给他。

费萨尔照办后，收到Instagram的电邮，指一名尼日利亚用户更改了他的账号登录资料，才惊觉自己被骗，因为他所发送的截图画面含有更换密码的链接，导致骗子盗取账号。

“我当时跟其他顾客同时接洽，没想到链接的问题。早知道我在发送前先想清楚，这是我最后悔的事。”

骗子盗取账号后，开始对烘焙师所累积的5000名追踪者宣传虚假的投资计划和比赛，其中称只需投入500元，即能赚取1万元的贴文。

这导致许多追随者取消“关注”。费萨尔说做居家生意，主要依靠追随者。如今他不接单了，因为他不知道应该购买多少材料，而且若订单很少也无法送货，因为成本会过高。

费绍尔多次尝试向Instagram拿回账号，包括发送他拿着身份证的照片，但系统无法确认他是账号的真实主人。

“我已经走投无路了，即使开设新账号，要怎么把追随者加回来，Instagram的演算法已经改变了，更难吸引追随者了。”

目前他已报警，警方证实接获通报，也展开调查。

另外，Instagram的母公司Meta指出，他们将持续保护用户受到骇客和骗子的影响。他们对费萨尔的情况知情，已经着手恢复他的账号。