本地研究：年过40岁肥胖成人医药费比正常体重者高37%

（早报讯）本地研究显示，年过40岁的肥胖者患糖尿病和其他慢性疾病的风险是一般人的三倍，他们的医药费比正常体重、对等年龄者多37％。

杜克—新加坡国立大学医学院（Duke-NUS Medical School）星期一（10月3日）发布文告，公布一项名为“新加坡较年长成人过重所造成的经济负担”研究成果时，透露上述数据。

研究员针对5848名年龄介于40岁至80岁的成年人展开研究，他们来自华族、马来族和印度族三大种族。

调查发现，印度族和马来族的肥胖率是华族的三至四倍。整体上来说，肥胖者每年的医药费比体重正常的人多720元。他们也更可能因为生病或受伤而工作缺勤。

研究员采用数学模型估算人均医药费，以及员工因为超重和肥胖而工作缺勤所导致的经济成本。研究院也按人均医药费的估算，再根据肥胖的普及率，推算出肥胖的总成本。

调查发现，过重问题导致本地医疗开支增加额外1亿7800万元，如果加上工作缺勤所造成的损失，过重问题的整体成本增加至2亿6100万元。

本地成年人 近40％过重或肥胖

调查指出，肥胖问题的实际成本可能更高，因为这项调查并没有将40岁以下的人纳入考量，而且也没有探讨肥胖导致员工的工作效率降低、提早退休，甚至过早死亡所造成的经济损失。

本地18岁至74岁成年居民当中，近40％过重或肥胖。研究员强调，我国有必要进一步通过有效措施，避免或减少肥胖或过重问题所造成的影响。