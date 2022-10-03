偷雇主数万元名表及金饰 女佣判监17个月

（早报讯）女佣上门工作九年多，老妇待她如家人，没想到女佣见财起意，偷偷打开老妇的保险箱，把里面的首饰和劳力士名表一扫而空，再把假首饰放进保险箱。

老妇有一回打开保险箱拿护照时，惊见熟悉的首饰和劳力士手表全不见了，取而代之的是一些她不曾见过的首饰。老妇虽然上了年纪，但人并不糊涂，猜想唯一跟她同住的女佣是“家贼”，她于是找人鉴定，证实是假首饰后报警。

这名女佣是43岁的若葛琳（Rogelyn Nermal Nemaria），来自菲律宾。她从保险箱偷走总值数万元的财物，包括首饰和三只总值超过4万元的劳力士名表。她在早前已经承认两项偷窃罪行，法官把其余三项罪行纳入考量后，于星期一（10月3日）判她坐牢17个月。

本案的受害者是一名71岁老妇，被告是受害者的女儿为父母聘请的女佣。调查显示，被告自2021年5月起，便开始从老妇的保险箱和包包盗窃财物。

被告熟悉老妇作息，知道她把保险箱锁匙藏在化妆台的小盒子，因此一有机会便拿钥匙打开保险箱，取走首饰或劳力士手表之后，再悄悄把钥匙放回去。

被告把偷得的首饰当掉，还因为女佣可以典当的数额受到限制，特地另外找来两名同是女佣的朋友来帮忙典当。被当掉的首饰包括金链、戒指、手环等20多件金饰，被告没有告诉朋友首饰从何而来，事后获得1万7480元。

托友典当万元名表 谎称是雇主送的礼物

被告也从保险箱偷走一只价值1万3450元的女装劳力士表，她找朋友以4000元的价格把该表当掉时，还谎称是雇主赠送的礼物。

保险箱里还有两只分别值2万3500元和8000元的男装劳力士表被偷，被告得手后用面巾和胶带包裹劳力士表，塞进一双鞋子后寄给菲律宾家人。

2022年6月7日，雇主打开保险箱取护照时，发现劳力士表、现金和首饰不见后报警。

主控官透露，被告的家人在案子曝光后归还了两只男装劳力士表，被当掉的女装劳力士表及金饰也被寻获，这在一定程度上减轻了她的刑罚。

被告求情时眼眶泛泪，向雇主道歉之余，也恳求法官从轻发落，让她尽快回国与家人团聚。

老妇受访时说，女佣在她家工作了九年多，平时待她不薄，视她为家人，没想到她竟偷了家中首饰去典当。被偷走的首饰有部分是她的母亲和婆婆留下的，具有纪念价值。

偷走首饰 放假首饰鱼目混珠

老妇说，她偶尔会到孩子家小住，独留女佣在家，怀疑她趁机偷走首饰，放进一些假首饰试图鱼目混珠。

她说：“我们每年都会替她庆生，生病会带她看医生，偶尔出国游玩也会带着她，对她不错。只是这两年她的工作态度有变，本打算合约到期后就不再续约，没想到发生这样的事。”