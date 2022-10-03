尚达曼：新元升值 助抑制核心通胀达1.2百分点

（早报讯）新元政策收紧，估计将今明两年的核心通胀率平均每年抑制1.2个百分点。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期一（10月3日）代总理书面答复议员安迪在国会的询问时，作出以上表示。

安迪询问政府通过汇率、财政和宏观审慎措施控制生活费上涨的方法是否足够。若通胀和利率的上扬继续不减，政府是否还有其他工具可使用。

尚达曼说，政府采取多种方法应对通货膨胀，并将继续酌情部署财政、货币和宏观审慎措施，以缓解通胀压力，帮助减轻物价上涨对新加坡人的影响。

他指出，收紧货币政策抑制了进口通胀，而有针对性的财政和信贷支持则帮助弱势新加坡人应对生活费的上升，以及随之而来的现金流压力。

新加坡金融管理局自2021年10月以来的货币政策调整，估计把2022年至2023年的核心通货膨胀率，每年平均抑制1.2个百分点。换句话说，如果金管局没有调整货币政策，核心通胀率平均将高出30％。

尚达曼说：“鉴于全球食品和能源价格的急剧上升，通过货币政策完全抵消它们的影响是不可能或不明智的。其他国家的中央银行也同样不可能在短期内，完全抵消这种全球价格的飙升。”国际货币基金组织预计，今年世界通货膨胀率将达到8.3％。

因此政府给予财政支持，以缓冲通胀对中低收入家庭的影响。副总理兼财政部长黄循财7月在国会强调了政府支持的规模，并已回答了有关问题。

尚达曼指出，除了物价上涨，利率上升也影响到新加坡人。国内利率可能会随着全球利率的上升而进一步提高，这将影响购房的借贷成本。新加坡金管局和建屋发展局刚刚采取措施，以防止过度借贷购房。

尚达曼说：“全球经济和金融发展存在很大的不确定性。这影响到全世界的国家，包括新加坡。政府和新加坡金管局将继续酌情部署财政、货币和宏观审慎措施，以缓解通胀压力，帮助减轻价格上涨对新加坡人的影响。”