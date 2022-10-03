美罗控股收购澳洲零售房地产和英国学生宿舍

（早报讯）美罗控股有限公司（Metro Holdings）星期一（10月3日）宣布，收购澳大利亚的一个零售房地产和英国的四个学生宿舍，以深化它在澳洲、英国和新加坡三个主要市场的影响力。

公司表示，它同合资伙伴森联集团（Sim Lian Group）收购位于澳洲维多利亚的邻里零售中心Shepparton Marketplace，收购价为约9200万澳元（约8570万新元）。

这使公司在澳洲的组合共有17个永久地契项目，包括四个办公楼和13个邻里零售中心，地点包括新南威尔士、维多利亚、昆士兰和西澳。组合总估值为约11亿新元、入住率高达95.1％、加权平均租约（WALE）约为6.1年。

新收购的Shepparton总可出租面积为1万6535平方米，位于墨尔本中央商业区北方约190公里。它是Greater Shepparton区最大的室内购物区，是零售目的首要选择。Shepparton入住率高达97.3％、加权平均租约为4.1年。

美罗控股首席执行官叶康文在文告中说，Shepparton Marketplace的收购标志着公司的持续多元化，以让澳洲投资组合保持坚韧，让公司变得更强大、走得更远和扩大规模。

公司于今年5月也通过Paideia Capital UK Trust学生宿舍基金，分别在英国埃克塞特、达勒姆郡（Durham）、格拉斯哥和金士顿收购四个特定用途学生宿舍（PBSA），收购价为7440万英镑（约1亿1900万新元）。

这个学生宿舍基金30％的股权由公司全资子公司Sun Capital Assets持有，其余70％的股权则由李金塔控股（Lee Kim Tah Holdings）、Aurum Investments和第三方持有。Aurum Investments是和合（Woh Hup）的直接全资子公司。

叶康文说，在动荡的期间完成这四项收购是合资伙伴能力的证明，标志着公司同李金塔控股以及和合的持续战略伙伴关系，以使英国组合进一步多元化。

美罗控股闭市报0.665元，下滑1.48％。