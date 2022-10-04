星期二开盘可关注股票

（早报讯）美国星期一（10月3日）隔夜股市在10月的第一个交易日旗开得胜，结束了9月连续下跌的颓势。道琼斯工商指数上涨2.66%，报29490.89点；标普500指数上涨2.59％，报3678.43点；纳斯达克指数收涨2.27%，收于10815.43点。

新加坡海峡时报指数星期一闭市下滑23.15点或0.74％，报3107.09点。本地股市全场成交量10亿9000万股，总交易额10亿1000万元。上升股175只，下跌股337只。

亚洲股市星期二（4日）开盘高歌猛进。悉尼股市上涨2.33%，首尔和东京也分别上涨2.03%至1.98%。

星期二可关注的本地股票：

*新电信（Singtel）旗下的澳大利亚子公司澳都斯（Optus）就近期遭受的网络攻击事件提供最新进展，公司已与个人信息被泄露的约120万位客户进行沟通，并建议他们采取行动更改身份证文件。此外，约90万名客户与过期身份证相关的号码被泄露，公司将继续与政府和机构合作，确定这些客户应采取的进一步措施。

澳都斯还透露，公司在与政府机构合作分析可能受影响的980万个账户后，确认其中770万客户的有效身份证号没有遭到泄露。但是他们的电邮、电话等个人信息受到影响，公司提醒客户需保持警惕。澳都斯将继续为客户和政府机构提供后期进展。新电信股价星期一闭市报2.6元，跌2.26％。

*永泰控股（Wing Tai Holdings）盘前公布集团截至6月底的全年业绩报告，集团净利大涨超三倍达1亿4017万元，去年为4357万元。每股盈利大涨超四倍达16.62分，去年为3.98分。集团将派发全年每股6分股息，比去年多1分，派息日为11月18日。

*莱佛士教育（Raffles Education）盘前公布集团截至6月底的全年业绩报告，集团净利减少41.3%至961万元。每股盈利下跌至0.7分，去年为1.19分。

*美罗控股有限公司（Metro Holdings）星期一盘后宣布，集团收购澳大利亚的一个零售房地产和英国的四个学生宿舍，收购价分别为9200万澳元（8655万新元）和7440万英镑（约1亿1900万新元）。美罗控股闭市报0.665元，下滑1.48％。