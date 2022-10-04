孟文能呼吁用混合融资推动全球净零 金管局推出500万元津贴

（早报讯）新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）呼吁全球将结合公共和私人资金的混合融资（blended finance）纳入主流，以实现在2050年之前达成净零目标的承诺。

他也宣布，金管局与全球混合金融网络Convergence携手推出一项总额500万元的亚洲气候解决方案设计津贴（Asia Climate Solutions Design Grant）。

孟文能星期二（10月4日）在首届“向净零过渡的金融”大会（Transition Finance Towards Net Zero）讲话时做出呼吁。大会由金管局、麦肯锡（McKinsey）和Convergence举办。

亚洲气候解决方案设计津贴计划，将为亚洲资本严重不足的目标行业的创新混合融资解决方案可行性研究和概念验证工作提供资金。

这包括早期气候适应和缓解科技、清洁能源获取、可持续交通等解决方案，这有助于建立一系列可投资项目。

Convergence将为每个可行性研究提供介于5万至20万美元的津贴。

全球难以在2050年之前达成净零目标

孟文能指出，按照目前的进度，全球难以在2050年之前达成净零目标。根据联合国去年发表的报告，目前全球制定的政策距离2030年的碳排放目标还有55%的落差。

另外每年作出的投资与所需年度投资仍然相差35%。国际咨询公司麦肯锡的报告显示，要达成以上净零目标，全球每年须作出9.2万亿美元的投资，可是当前全球的投资只有5.7万亿美元。

“要弥补这两个缺口，需要整个生态系统一致和协调地做出努力。”

他指出，要达成2050年之前的净零目标，全球需要有效和具包容性的过渡策略，而这项策略在于绿化整个经济，而不仅是增长绿色经济。

“单独的绿色金融并不足够。世界需要过渡金融，为支援企业提供资金。”