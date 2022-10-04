本地股市星期二早盘涨25.61点

（早报讯）美国制造业指数低迷重新唤起市场对加息幅度减小的期望。隔夜美股上涨推动本地股市星期二（10月4日）早盘上涨。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数涨25.61点或0.82%，报3132.70点，盘中最高点是3154.3点，最低点3130.33点。

除中国和香港地区股市因国庆节休市外，亚太其他地区股市集体复苏，悉尼股市大涨3.58%，东京、首尔和台湾股市也上涨明显，涨幅介于2.05%至2.77%。

海指成份股方面，25只上涨，两只持平，三只下跌。

领涨的是怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），分别起3.35%至35.47元，以及起2.99%至1.72元。

领跌的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和新电信（Singtel），前者跌1.29%至2.29美元；后者跌0.39%至2.59元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和百盛零售亚洲（Parkson Retail Asia）居前，成交量分别为4134股和2074万股，前者上涨1.89%，后者大涨17.02%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮说，美国制造业数据下降，推动了隔夜美股的上扬。疲软的数据让市场开始对接下来的加息幅度出现分歧，近半数认为美国联邦储备局下次加息将少过75个基点。

海指借助美股上涨的扶持，星期二在3100点的支撑位出现技术性反弹。对于接下来的走势，王彬妮认为还是要看星期五的美国非农就业报告。如果就业增长强劲，则会加剧市场波动。

联储局官员对加息态度依旧强硬，纽约联邦储备银行行长威廉姆斯（John Williams）表示，联储局尚未将利率提高到限制通货膨胀增长的水平，紧缩政策仍有很长路要走。

财富管理公司Wealth Enhancement Group高级副总裁兼财务顾问韦伯（Nicole Webb）则认为，由于低估了经济停滞不前的影响，联储局停止加息将是必然，但还要等多久仍是个问题。

新华社引述瑞银（UBS）分析师在星期一的报告说，众多不确定性可能会让脆弱的市场情绪保持紧张，投资者要为下一轮市场波动做好准备。