本地银行纷纷调高存款利率和房贷利率

（早报讯）由于美国联邦储备局大幅加息，本地银行纷纷调高房屋贷款利率和存款利率。

星展银行（DBS）星期二（10月4日）调高房屋贷款的固定利率至3.5％，比早前提供的2.75％的固定利率配套高出0.75个百分点。浮动利率房贷配套维持不变。

星展银行两年至五年期的四个固定利率配套均为3.5％。

大华银行（UOB）最新的三年期房贷固定利率为3.85%，两年期固定利率是3.75%。

渣打银行星期一（3日）调高旗下Bonus$aver来往户头的利率至最高4.88％，账户内能够赚取利息的存款额从8万元增加到10万元，其他类别交易的最低额度不变。这是渣打银行自2012年推出Bonus$aver以来的最高利率。

在定存方面，兴业银行（RHB Bank）最新的24个月定存优惠利率为3.2％，如果是贵宾客户（Premier Clients），可达3.4％，6个月和12个月的定存优惠利率分别为2.3％和2.8％。

大华银行（UOB）也将15个月新元定期存款促销年利率从2.8％上调至3％。12个月的新元定存促销利率从2.6％上调至2.9％，10个月的从2.4％上调至2.8％。不过，客户需存入至少2万元的新存款，才能获得最新的促销利率。

马来亚银行（Maybank）的15个月定存优惠利率为3.05％，6个月、9个月和12个月的定存优惠利率分别为2.8％、2.9％、3.0％。