【国会】九成重新雇佣纠纷通过调解程序解决

（早报讯）2016年至2021年之间，人力部每年接到大约80起重新雇佣纠纷上诉，其中大约九成通过调解程序友好地解决。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期二（10月4日）在国会答复工人党议员林瑞莲和严燕松（阿裕尼集选区）的口头提问时也说，无法成功调解的上诉，一部分交由人力部长裁定是否属于无理由拒绝重新雇佣；另一部分则会上报雇佣纠纷索偿庭，以解决重新雇佣条款或雇佣援助金数额方面的争议。

雇佣援助金是雇主无法续聘年长员工时支付的一笔款项，作为这些雇员找到新工作之前的援助金，金额介于6250元和1万4750元之间。

每年交由部长或雇佣纠纷索偿庭处理的大约10起上诉当中，六成会被驳回，理由包括雇员表现欠佳、未达到重新雇佣的标准，或者雇主能证明企业内没有适合的职位空缺给重新雇佣者。

有理据的四成上诉，雇员会得到赔偿，其中包括2018年涉及公共部门的一起上诉。

许宝琨强调，为了避免重新雇佣纠纷，劳资双方都应该参考《退休与重新雇佣法令》和《劳资政重新雇佣年长员工指导原则》，雇主也应该尽早同年长雇员讨论合适的重新雇佣安排。

“年长雇员也应该以开放的态度看待替代工作安排和再培训机会，以提高他们的长期就业能力。”