男子因欺骗坐牢 出狱再骗六女监16个月

（早报讯）多年前骗女同学6万多元入狱，男子出狱后为还债再用同样手法犯案，谎称能够以优惠价买到名牌货转卖套利，骗取六名女子1万多元。

被告孙永杰（33岁）星期一（10月3日）承认三项欺骗罪名，其余三项交由法官考虑后被判坐牢16个月。

《新明日报》日前报道，被告曾欺骗一名女同学6万多元，在2017年被判入狱17个月。同年，他被加控罪名，额外再坐牢三个月。

庭上揭露，女同学事后入禀法院向被告索偿，被告因此宣告破产。为了还债，被告出狱后再犯案。

案情显示，他在2019年9月至2020年9月之间，骗了六名女子共1万7901元。

被告的犯案手法就是谎称有“门路”购买优惠价的路易威登（Louis Vuitton）包包，说只要对方肯出钱，他就能转卖套利，事后五五分账。但实际上，他只是曾经在该品牌做过维修技工，并没有任何买便宜包的“门路”，收了钱之后，他都用来还债或花在个人开销上。六名受害者之中，有至少两人是他在医院工作时认识的，也有他的前同事。

主控官：骗钱还受害者 被告行为讽刺

主控官认为，被告再次犯案称是为了还钱给女同学，但当年欺骗对方就是用同样的手法，十分讽刺。主控官指被告明显不知悔改，虽然这次涉案金额比较少，仍请求法官严惩以示惩戒。

代表律师求情时说，被告之所以屡屡犯案，是因为人生艰辛，害他患上抑郁症及染上赌瘾。

律师说，被告是家里唯一经济支柱，年迈父母需要他抚养，因为肿瘤半身瘫痪的兄弟也需要他照顾，每个月得花750元聘请帮佣。

律师也说，被告案发时无业，在医院工作只是偶尔的兼职工，如今已经找到了正当的职业，出狱后就能好好工作赚钱，请求法官念在他真心悔过，并且做出了2000多元赔偿的份上从轻发落。