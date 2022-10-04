【国会】设立健康SG计划 下来三到四年成本逾10亿元

（早报讯）设立健康SG计划需要大量资源，包括为全科医生提供津贴以提升资讯科技设备，这个全国计划预计下来三到四年得耗资超过10亿元。

之后的经常性成本，包括卫生部按照居民健康情况每年给予全科医生的服务费，以及为居民推出健康援助项目，预计每年还需额外4亿元。

卫生部长王乙康星期二（10月4日）在国会对健康SG白皮书提出动议，并说明这项提升全民健康的长期战略对财政预算的影响。

卫生部今年9月21日发表健康SG白皮书，阐述我国医疗体系即将推行的多项重大改革。明年下半年，60岁及以上的居民将率先加入健康SG计划，跟着固定的全科诊所或综合诊疗所预防和控制慢性疾病。除了首次问诊、体检和接种指定疫苗免费，慢性疾病药物价格也会跟综合诊疗所相近。

我国每年的医疗开支约220亿元，预计到了2030年将增加近两倍至600亿元。预防护理成本占每年医疗预算约6％，其中一部分用于资助保健促进局的项目，卫生部计划下来几年把这一占比增加一倍。

王乙康指出，协助医疗集群管理复杂慢性疾病患者的全科医生，每看一个患者就可获得100元的”Care Plus”服务费。健康SG将扩大这类计划，为大部分人口提供预防护理。给予医生的服务费将与目前的Care Plus费用相近或更高，视居民的健康情况而定。

未来几年，随着更多居民参与健康SG计划，全科医生从健康SG获取的服务费，以及从受津贴服务获得的收入，预计可占全科医生每年收入的四分之一或三分之一。

王乙康强调：“健康SG白皮书是我国保健政策的重要转捩点，对卫生部来说是一件任重道远的工作，它的成功要靠人民和国家的配合及努力。”