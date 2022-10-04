谎称阿姨在民众俱乐部制造炸弹 男子判监六个月

（早报讯）对阿姨记恨在心，男子报假案称对方在民众俱乐部制造炸弹，浪费执法人员的时间和资源前去调查，被判坐牢六个月。

被告法特拉曼（28岁）星期二（10月4日）承认抵触联合国（反恐怖主义措施）条例，以及拒绝遵从执法人员指示两项罪名。

事故发生在2022年7月28日。根据案情，被告干案的动机是出于对母亲的姐妹，即他的阿姨的怨恨。法庭文件并没解释被告为何会对阿姨记恨。

当天傍晚，被告通过警方网站i-Witness报案，谎称阿姨正在制造炸弹，并提供了阿姨的名字和电话号码。被告原本要举报阿姨在住家制造炸弹，但一时之间想不起阿姨的地址，就随便提供了达曼裕廊民众俱乐部的地址。

裕廊西邻里警局接到消息后，马上派人到民众俱乐部展开调查，结果白忙一场，没有发现任何制造炸弹的器材或迹象。警方跟进追踪后掌握了被告身份。

警方事后没收被告的手机进行调查，却发现被告的手机有密码设置打不开。查案人员要求被告提供密码，被告却拒绝配合，结果罪加一等。

根据法庭资料，被告2018年曾因抵触防止骚扰法令被判坐牢一周，也曾在2021年拨打警方热线侮辱回教徒和报案辱骂新加坡警察部队，被判接受强制治疗。

当时的心理卫生学院评估报告显示，被告患有短暂精神失常，也有反社会型人格障碍，心理医生认为他的心理状态与他犯案有一定关系。