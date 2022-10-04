涉及Singpass账户钓鱼诈骗 两男被捕

（早报讯）谎称Singpass须认证激活，骗人点击短信链接坠钓鱼骗局，受害人一时不慎上当，损失逾2万1000元，两名涉案男子被警方逮捕。

警方在9月29日到10月3日期间，陆续接到多起涉及Singpass的钓鱼骗案，才短短五天，就有多名受害人超过2万1000元的血汗钱落入骗子口袋。

在这几起手法雷同的骗局中，受害者先收到来自所谓“MySingpass”平台的信息，指他们需要进行面部认证，否则Singpass账号就会被停用。为了进行认证，受害者点击短信中的链接登录Singpass。但在点击链接后，受害者已神不知鬼不觉地被转至假冒的Singpass登录页面，并在假页面输入自己的Singpass登录信息和一次性密码。

受害者往往在得知自己的Singpass账号信息被更新，或在毫不知情的情况下被注册了新的银行户头或信用卡，才意识到自己受骗。在一些案件中，受害者的信用卡户头也出现未经授权的转账。

商业事务局干探接获报案，调查掌握了线索之后，于10月2日展开全岛执法行动，逮捕两名涉嫌参与这类骗局的男子，两人的年龄分别为25岁和33岁。

初步调查显示，两人涉嫌用盗用来的Singpass资料申请信用卡进行消费。执法人员一共起获超过12万元现金、八台手机、一台笔记本电脑、几张银行卡和16张电话卡。两人相信也涉及其他多起类似案件。

25岁男子将在星期二被控，一旦串谋欺骗罪成，将面临最长10年监禁和罚款；针对33岁男子的调查则还在进行中。