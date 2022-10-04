我国新增7146起冠病病例 两人病逝

（早报讯）我国星期二（10月4日）新增7146起冠病病例，再有两人因冠病并发症逝世。重症病患从37人增至39人，其中28人需要输氧，11人在加护病房。

根据卫生部网站，新增病例中，6888起是本土病例，258起从境外输入。

本土病例中，6454人通过抗原快速检测（ART）确诊，434人的核酸检测（PCR）结果呈阳。七天移动平均病例数为3647起，每周病例传播率从1.49增至1.56。

目前有325名冠病病患住院，过去一天有3518人出院或完成隔离。

星期二通报的病例一般较多，因为通常在周末后，星期一检测到的确诊病例会激增，并反映在隔天的数据。上个星期二，单日新增病例有4360起。

截至星期一（10月3日），全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，79％注射了追加剂。

过去28天确诊的6万8891起病例中，99.8％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.02％在加护病房，0.02％病逝。

截至星期二中午，本地确诊病例累计192万4139起。累计死亡病例为1624起。

卫生部上周指出，新增病例跟前一周相比，增加了35%到40%，每天有多900起至1000起病例。这主要是因为奥密克戎BA.2.75毒株的传播所致，感染这一毒株的患者占每日新增病例约四分之一。我国下来几周的新增病例料继续增加。