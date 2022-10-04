宗教用地定价检讨即将完成

（早报讯）宗教组织竞相投标，使宗教场所用地价格近年上升，引发担忧。政府了解这些担忧，但不能单方面调整宗教场所用地售价，因为储备金保护框架规定，国用土地须以公平市价出售，要修改这个框架须获得总统批准。

内政部长兼律政部长尚穆根星期二（10月4日）书面答复工人党议员林瑞莲的询问时说，政府一直在与各宗教组织讨论，考虑如何最好地帮助他们，以减轻竞标带来的价格上涨。同时，政府也在检讨宗教场所用地的分配和定价框架，《海峡时报》今年7月曾报道过。

尚穆根同天也发声明说，检讨工作已取得显著进展，预计很快就能完成并宣布更多细节。

政府自2018年以来也一直建议租约即将到期的宗教组织，考虑申请短期租约或临时租用准证，而不是续签30年的长期租约。至今有20个宗教场所选择了这种短期租用方案，六个宗教场所决定以市场价续租30年。

尚穆根说，由于国有土地必须以公平市价出售，因此宗教场所用地一般通过人们得相互竞争的招标程序出售。得标的最高价便是这幅地皮的土地价格。

回教堂用地则采用不同做法，是按首席估价师计算的市价，直接转让给新加坡回教理事会（MUIS）。因为不存在竞标，这通常意味着回教堂用地的价格较低。MUIS负责集中协调回教堂的兴建。

由于国有土地是国家储备的一部分，出售宗教场所用地所得须归入储备金。这意味着，政府不能将售卖宗教场所用地的收益，拨入政府财政预算案的收入，资助开支。

续租宗教场所用地方面，溢价（premium）一般是按首席估价师计算的市价。首席估价师会参考有关宗教场所用地的相关交易，并根据地皮的一些属性，如位置和面积，调整价格。