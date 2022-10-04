墨尔本遇袭两新航空服员：外出买夜宵 不知为何挨揍

（早报讯）原本只是要到下榻的酒店附近买夜宵，两名新加坡航空服务员星期天（10月2日）在澳大利亚墨尔本当街被揍，其中一人入院缝了三针。

新航发言人回复《联合早报》询问时证实，两名空服员遭人袭击。两人事发同一天回国，目前正在休养中。新航将在这段期间为两人提供所需的援助。

其中一名受伤的空服员事后在社交媒体Instagram上分享限时动态，讲述了事发经过。这则贴文和空服员的账户过后虽被撤下，但有关的贴文已被截图传开。

该名空服员在限时动态中称，他和同事下榻的是墨尔本龙都酒店。两人事发前到距离酒店不远的快餐店打包夜宵，步行回酒店时，在距离酒店大厅只有15公尺的地方被袭。

他说，一名男子突然推了他的肩膀一把，跟着一记重拳落在他的右脸颊。“当我缓过神来时，同事已经倒在地上了。”

空服员也说，袭击他的男子还有另两人随行，警方和救护人员过后迅速到场，男子也遭上铐逮捕。事发后，空服员身上浅色套衫的其中一个袖子染了不少血，他入院接受治疗，伤口缝了三针。

空服员没在限时动态中注明案发时间，但从他在救护人员处理他的伤势时的自拍照，可以推算出时间大概是在凌晨3时34分左右。

空服员：没喝酒没闹事 属任意攻击事件

空服员在贴文中澄清，自己事发前没喝酒，也没在夜店闹事，这是一起任意、随机的攻击事件，很不幸的发生在他和同事身上。“我不晓得对方到底是喝醉还是吸毒，我真的不知道。”

新航发言人说，“当地警方的调查正在进行中，公司将紧密配合调查工作”。