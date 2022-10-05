周三开盘值得关注股票

（早报讯）华尔街隔夜股市连续两个交易日上扬，道琼斯工商指数上涨2.8％，标普500指数和纳斯达克指数则各涨3.1％和3.3％。

东京、悉尼和首尔股市紧随美股涨势，星期三（10月5日）高开，涨幅介于0.66％至1.48％。

新加坡海峡时报指数星期二（10月4日）全天以3138.90点作收，上涨31.81点，或1.02％，开出第四季的第一个红盘。

星期三开盘值得关注的个股：

*胜科海事（Sembcorp Marine）盘前宣布获得巴西国营石油公司（Petrobras）的P-82浮式生产储油船（FPSO）的工程、采购与建造（EPC）合同，总值30亿5000万美元（42亿5000万新元）。

*优特科技国际有限公司（Oiltek International Limited）旗下子公司获得马来西亚和印度尼西亚的新合同，总值约3830万令吉（约1169万新元）。这使到截至12月底本财年的新合同数额增至1亿227万令吉，推高集团的总订单额至1亿993万令吉。合同预计在未来18个月至24个月内完成。优特股价收报0.22元，无变动。

*伟城控股（Versalink）说，集团截至8月底的2023财年上半年将出现净盈利。集团将在10月15日或之前公布业绩。

*日本食品控股（Japan Foods）发文告说，人力部正对它的子公司就外籍人力招聘事宜展开调查，子公司被令暂停申请或更新外籍员工的工作准证，直到调查完成为止。据公司了解，调查跟子公司一些过去的招聘和薪资方面的做法有关，公司已停止这些做法。

*高登控股（Cortina Holdings）宣布以4900万元购入史格士路15号的第四层楼，这个商业房地产属永久地契。集团预期短期内需要更多办公空间，因此选择买下。目前集团使用的办公空间都是租赁的，有些租约即将到期。

交易若能在2022财政年完成，集团的每股盈利将从41.5分增至41.7分。集团将以现金支付，并在支付了49万元后获得选购权书，集团必须在10月14日下午4时之前行使选购权。