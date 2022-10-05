网购苹果手机 118人被骗损失近39万元

（早报讯）通过网购平台购买优惠电子产品，转账后却等不到“卖家”当面交货。自10月起，已有至少118人因网上购买苹果手机被骗，损失金额至少38万9000元。警方提醒公众小心网上售卖热门电子产品的第三方销售商。

警方发文告指出，骗子在Carousell等网购平台上打折销售电子产品，引受害者上钩。随后，“卖家”会要求与受害者通电或视讯通话，并在谈妥价钱与取货地点后，要求受害者先转账到银行户头。

受害者来到约好的地点，才发现“卖家”没有出现。

警方指出，骗子可能利用新推出的iPhone 14等电子产品引顾客预先付款，提醒公众与认证卖家或通过可靠销售渠道交易，向转销商购买便宜电子产品是冒险的。

公众也应使用网购平台内的支付方式，取货后才将钱转账给卖家，尽可能避免预先付款或直接转账给卖家。

骗子可能以热门产品为诱饵，并声称直接转账可以得到更好的优惠。

为了让人信服，他们还可能提供本地银行户头以及身份证或驾驶执照副本。

公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。

此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness，向警方提供线索，所有资料都将保密。